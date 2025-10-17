Рязанский торговый центр остался без света

Отмечается, что инцидент произошел в ТРЦ «Премьер». «Во всех бутиках нигде света нет, в коридоре включили какой-то аварийный. Никаких объявлений нет», — написала рязанка. Кроме того, на Московском шоссе отключены светофоры.

Рязанский торговый центр остался без света. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

