Рязанский минтранс сообщил об изменении организации движения у «Глобуса»
На участке улицы Большой от перекрестка с улицей Тимакова до выезда от торгового центра «Глобус» участились случаи ДТП. Анализ ситуации показал, что основными причинами являются нарушения правил совершения левых поворотов и превышение скорости. Чтобы повысить уровень безопасности на дороге, ввели изменения в организацию дорожного движения: Запрещён съезд и выезд на прилегающие территории с выполнением левого поворота, Установлены ограничительные знаки и разметка, Скорость движения снижена до 40 км/ч, Размещена камера автоматической фиксации нарушений ПДД.
Рязанский минтранс сообщил об изменении организации дорожного движения у «Глобуса». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На участке улицы Большой от перекрестка с улицей Тимакова до выезда от торгового центра «Глобус» участились случаи ДТП.
Анализ ситуации показал, что основными причинами являются нарушения правил совершения левых поворотов и превышение скорости.
Чтобы повысить уровень безопасности на дороге, ввели изменения в организацию дорожного движения:
- Запрещён съезд и выезд на прилегающие территории с выполнением левого поворота,
- Установлены ограничительные знаки и разметка,
- Скорость движения снижена до 40 км/ч,
- Размещена камера автоматической фиксации нарушений ПДД.