Рязанский минтранс сообщил об изменении организации движения у «Глобуса»

На участке улицы Большой от перекрестка с улицей Тимакова до выезда от торгового центра «Глобус» участились случаи ДТП. Анализ ситуации показал, что основными причинами являются нарушения правил совершения левых поворотов и превышение скорости. Чтобы повысить уровень безопасности на дороге, ввели изменения в организацию дорожного движения: Запрещён съезд и выезд на прилегающие территории с выполнением левого поворота, Установлены ограничительные знаки и разметка, Скорость движения снижена до 40 км/ч, Размещена камера автоматической фиксации нарушений ПДД.