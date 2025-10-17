Рязанская область в 2025 году отправила в Грузию 10 тонн молока

Это в два раза больше по сравнению с 2024 годом. Отправку 10 тонн молока рязанского производителя в Грузию проконтролировали специалисты управления Россельхознадзора. Нарушений ветеринарного законодательства не установлено.