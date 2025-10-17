Рязанская область в 2025 году отправила в Грузию 10 тонн молока
Рязанская область за девять месяцев 2025 года отправила в Грузию 10 тонн молока, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила 17 октября пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Отправку 10 тонн молока рязанского производителя в Грузию проконтролировали специалисты управления.
Нарушений ветеринарного законодательства не установлено.