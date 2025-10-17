Рязанская ГАИ объявила о поиске очевидцев ДТП с участием Ford Transit

ДТП произошло 14 октября 2025 года, в 07:30, у дома № 31 по улице Зеленой в селе Дядьково. По предварительной информации полиции, неизвестный водитель врезался в стоящий на стоянке ЖК «Шереметьевский квартал» автомобиль Ford Transit и скрылся. Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, попросили обращаться по телефону +7 (4912) 29-92-81 или адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом № 10.

