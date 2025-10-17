Рязанцы рассказали о пристающем к студентам полуголом мужчине в кустах
Странного мужчину заметили возле железнодорожного колледжа. «Спрашивает у студентов который час, при этом занимаясь неприличными вещами», — говорится в посте.
Рязанцы рассказали о пристающем к студентам полуголом мужчине в кустах. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Странного мужчину заметили возле железнодорожного колледжа.
«Спрашивает у студентов который час, при этом занимаясь неприличными вещами», — говорится в посте.