Рязанцу незаконно отключили электричество на даче

Отмечается, что председатель СНТ обесточил дачный участок из-за долга по членским взносам. По данным надзорного органа, это не является основанием для прекращения подачи электроэнергии. Прокурор Московского района Рязани внес представление в адрес СНТ. Нарушения устранены.