Рязанцу незаконно отключили электричество на даче
Рязанцу незаконно отключили электричество на даче. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что председатель СНТ обесточил дачный участок из-за долга по членским взносам. По данным надзорного органа, это не является основанием для прекращения подачи электроэнергии.
Прокурор Московского района Рязани внес представление в адрес СНТ. Нарушения устранены.