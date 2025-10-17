Рязанцам напомнили о схеме мошенников с записью в поликлинику

Отмечается, что аферисты звонят рязанцам якобы из колл-центра, предлагают записаться к врачу. Мошенники просят назвать 11 цифр, указанных в страховом свидетельстве. Это требуют якобы для записи. Рязанцам напомнили, что данные СНИЛС — персональная информация, преступники могут использовать ее для получения кредита и оформления фиктивных документов. В случае, если столкнулись с аферистами, нужно прервать разговор, добавили в сюжете.

