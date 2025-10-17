Рязанца, отбывающего наказание, осудили за демонстрацию экстремистской символики

Установлено, что, отбывая наказание за совершение общеуголовного преступления в ИК-2, обвиняемый неоднократно демонстрировал изображения с экстремистской символикой. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.