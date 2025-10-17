Рязанца, напавшего с ножом на соседа, заключили под стражу

49-летнего мужчину заключили под стражу по ходатайству следователя. Его подозревают в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Напомним, инцидент произошел 14 октября в подъезде многоквартирного дома. По данным следствия, из-за личной неприязни злоумышленник ударил соседа ножом в грудь. Потерпевший остался жив.

