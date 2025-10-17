Россиянам напомнили об изменении графика выплат пенсий в ноябре

По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, из-за праздничных дней с 2 по 4 ноября выплата пособий, пенсий и зарплат будет 1 ноября, в последний рабочий день перед выходными. Напомним, в России 4 ноября отмечается День народного единства.

