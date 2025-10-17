Россиянам дали рекомендации по безопасному хранению сбережений

По словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, рублевые депозиты продолжают оставаться привлекательными из-за их доходности, которая превышает уровень инфляции. Она подчеркнула, что инвестиции в валютные активы сопряжены с рисками, вызванными возможными колебаниями курса. Данилова добавила, что для граждан, проживающих в России и получающих доходы в рублях, наиболее целесообразно хранить свои сбережения в рублевых инструментах, избегая иностранных финансовых рынков.

Россиянам дали рекомендации по безопасному хранению сбережений. Об этом пишет РИА Новости.

По словам директора департамента финансовой стабильности Центрального банка Елизаветы Даниловой, универсального совета для всех инвесторов не существует, однако рублевые депозиты продолжают оставаться привлекательными из-за их доходности, которая превышает уровень инфляции. Она подчеркнула, что инвестиции в валютные активы сопряжены с рисками, вызванными возможными колебаниями курса.

Данилова добавила, что для граждан, проживающих в России и получающих доходы в рублях, наиболее целесообразно хранить свои сбережения в рублевых инструментах, избегая иностранных финансовых рынков, которые не застрахованы от санкционного влияния.