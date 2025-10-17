Российским компаниям рекомендовали освящать офисные помещения

По мнению депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, возглавляющего общественное движение «Россия православная», такой обряд защитит сотрудников от негативного влияния. «Сам чин очень благостно влияет на состояние людей. После него сотрудники становятся добрее, внимательнее друг к другу, а значит, могут работать слаженнее и продуктивнее, что в конечном счете идет на благо каждой компании и всей нашей страны», — заключил он.