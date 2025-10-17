Reuters: НПЗ Индии впервые купили 4 миллиона баррелей нефти у американской ExxonMobil

Отмечается, что поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Ранее Трамп утверждал, что индийский премьер-министр Моди обещал ему полностью отказаться от российской нефти и перейти на поставки из США. В МИД Индии не стали подтверждать разговор двух глав государств о прекращении закупок нефти из России. Однако агентство Reuters сообщало со ссылкой на три источника, что на фоне растущего давления США индийские НПЗ готовятся сократить на 50% закупки сырья у России с декабря. В МИД Китая назвали подходы США «типичной односторонней гегемонией и экономическим принуждением». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь указал, что Вашингтон подрывает глобальные цепочки поставок.

