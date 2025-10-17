Призывная комиссия сможет принимать решения без личного присутствия призывников

Призывная комиссия сможет рассматривать вопросы об отсрочке и освобождении от воинской службы без личного присутствия призывника. Эти изменения включены в поправки ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, которые были одобрены комитетом Госдумы по обороне. Документ уже доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно новым поправкам, призывная комиссия сможет принимать решения об освобождении от воинской обязанности или предоставлении отсрочки без необходимости личного присутствия гражданина на заседании. Также предусмотрено, что дата явки в военкомат по электронной повестке не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре.

