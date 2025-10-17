После ударов ВС РФ Украина осталась без электричества
После ударов ВС РФ Украина осталась без электричества. Об этом пишет RT cо ссылкой на местные СМИ.
Отключения коснулись Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей.
В Черниговской области продолжает действовать график плановых почасовых отключений электричества.
Удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.