После ударов ВС РФ Украина осталась без электричества

Отключения коснулись Сумской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей. В Черниговской области продолжает действовать график плановых почасовых отключений электричества. Удары по целям на Украине наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты в России.