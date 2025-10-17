Пенсионерка пострадала в результате аварии в Рязани
ДТП случилось утром 16 октября возле дома № 87 садового товарищества «Опыт». По предварительной информации, 74-летний рязанец за рулем «Рено» столкнулся с автомобилем «Сузуки» под управлением 64-летнего местного жителя. В результате происшествия 72-летнюю пассажирку второй иномарки госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Пенсионерка пострадала в результате аварии в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ДТП случилось утром 16 октября возле дома № 87 садового товарищества «Опыт». По предварительной информации, 74-летний рязанец за рулем «Рено» столкнулся с автомобилем «Сузуки» под управлением 64-летнего местного жителя.
В результате происшествия 72-летнюю пассажирку второй иномарки госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.