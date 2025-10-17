Павел Малков: гордимся такими крепкими и талантливыми семьями

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об этом в своем комментарии 17 октября. Он заявил, что семья Слетовых из Скопинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», передает пресс-служба Правительства региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об этом в своем комментарии 17 октября. Он заявил, что семья Слетовых из Скопинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», передает пресс-служба Правительства региона.

«Гордимся такими крепкими и талантливыми семьями! Поздравляю Владимира Владимировича, Ирину Ивановну и всю их семью с победой! — отметил Павел Малков, — Скопинцы стали лучшими в номинации „Семья — хранитель традиций“. Их наградили на торжественной церемонии в национальном центре „Россия“. В этом году в конкурсе приняли участие почти 11 тысяч семей со всей страны».

Владимир и Ирина Слетовы вместе уже 15 лет, воспитывают троих детей. Владимир работает менеджером сельхозпредприятия, Ирина — учитель-логопед в детском саду, занимается, в том числе, с детьми с особенностями развития. Семья бережно сохраняет культурные традиции Рязанского края: изучает и реставрирует старинные народные костюмы, проводят мастер-классы по традиционному шитью и вышивке, участвуют в выставках, фольклорных фестивалях и краеведческих мероприятиях.