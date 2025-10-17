Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 463
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Павел Малков: гордимся такими крепкими и талантливыми семьями
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об этом в своем комментарии 17 октября. Он заявил, что семья Слетовых из Скопинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», передает пресс-служба Правительства региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об этом в своем комментарии 17 октября. Он заявил, что семья Слетовых из Скопинского района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», передает пресс-служба Правительства региона.

«Гордимся такими крепкими и талантливыми семьями! Поздравляю Владимира Владимировича, Ирину Ивановну и всю их семью с победой! — отметил Павел Малков, — Скопинцы стали лучшими в номинации „Семья — хранитель традиций“. Их наградили на торжественной церемонии в национальном центре „Россия“. В этом году в конкурсе приняли участие почти 11 тысяч семей со всей страны».

Владимир и Ирина Слетовы вместе уже 15 лет, воспитывают троих детей. Владимир работает менеджером сельхозпредприятия, Ирина — учитель-логопед в детском саду, занимается, в том числе, с детьми с особенностями развития. Семья бережно сохраняет культурные традиции Рязанского края: изучает и реставрирует старинные народные костюмы, проводят мастер-классы по традиционному шитью и вышивке, участвуют в выставках, фольклорных фестивалях и краеведческих мероприятиях.