Ночью в Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Уведомление поступило в четверг, 16 октября, в 23:11. В рассылке жителей призвали не приближаться к окнам, не оставаться на улице и укрыться в безопасном месте. В 7:15 17 октября беспилотную опасность отменили.