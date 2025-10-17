Медведев назвал число заключивших контракт с Минобороны в 2025 году

Контракт на службу в российских войсках заключили 336 тысяч человек. Еще 28 тысяч стали добровольцами. Как отметил Медведев, ситуация с отбором контрактников в стране «выглядит удовлетворительно». Напомним, в 2024 году около 450 тысяч человек подписали контракт с Минобороны.

