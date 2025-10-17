На выезде из Рязани образовалась огромная пробка

Отмечается, что пробка начинается от Дягилевского поста ГАИ и тянется до Ходынинских двориков. По данным рязанца, на участке две аварии и ремонтируют дорогу. Кроме того, из-за дорожных работ затор на светофоре вблизи поворота на Ходынино в сторону Рязани.