На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла утром 17 октября на 130-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Данков-Ефремов». 28-летний водитель «Оки» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Его 26-летний пассажир получил травмы, молодого человека госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Трагедия произошла утром 17 октября на 130-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Данков-Ефремов». 28-летний водитель «Оки» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Его 26-летний пассажир получил травмы, молодого человека госпитализировали.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.