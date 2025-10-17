Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 463
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Мошенники начали запугивать россиян ложными переводами
Мошенники используют схему с ложными ошибочными переводами, чтобы запугивать людей, утверждая, что они финансируют террористов. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники могут отправлять поддельные уведомления о переводах и использовать их для обналичивания денег. Киберполицейские советуют проверять поступления на счёт через мобильное приложение или сайт банка и обращаться в банк, если пришло подозрительное сообщение. Если на счёт пришли деньги, их нельзя тратить, даже если сумма небольшая, иначе это может быть признано неосновательным обогащением. Возвращать деньги самостоятельно не стоит, так как мошенники могут попросить вернуть их на другие реквизиты. Все возвраты должны проходить через банк.

Мошенники используют схему с ложными ошибочными переводами, чтобы запугивать людей, утверждая, что они финансируют террористов. Об этом сообщили в МВД.

Злоумышленники могут отправлять поддельные уведомления о переводах и использовать их для обналичивания денег. Киберполицейские советуют проверять поступления на счёт через мобильное приложение или сайт банка и обращаться в банк, если пришло подозрительное сообщение.

Если на счёт пришли деньги, их нельзя тратить, даже если сумма небольшая, иначе это может быть признано неосновательным обогащением. Возвращать деньги самостоятельно не стоит, так как мошенники могут попросить вернуть их на другие реквизиты. Все возвраты должны проходить через банк. Рекомендуется использовать официальные функции возврата в приложениях банков и сохранять переписку по этому вопросу.