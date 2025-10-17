Мошенники начали запугивать россиян ложными переводами

Мошенники используют схему с ложными ошибочными переводами, чтобы запугивать людей, утверждая, что они финансируют террористов. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники могут отправлять поддельные уведомления о переводах и использовать их для обналичивания денег. Киберполицейские советуют проверять поступления на счёт через мобильное приложение или сайт банка и обращаться в банк, если пришло подозрительное сообщение. Если на счёт пришли деньги, их нельзя тратить, даже если сумма небольшая, иначе это может быть признано неосновательным обогащением. Возвращать деньги самостоятельно не стоит, так как мошенники могут попросить вернуть их на другие реквизиты. Все возвраты должны проходить через банк.

