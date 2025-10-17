MASH: народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали, проведя стентирование сосудов сердца. Операция продолжалась полтора часа и завершилась успешно. Сейчас 87-летняя актриса проходит восстановление под контролем врачей. Ранее сообщалось, что её госпитализация была плановой, но позднее стало известно, что причиной стала острая боль в сердце. Адвокат артиста подчеркнула тяжесть состояния Шукшиной и усилия медиков по его улучшению.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно прооперирована. По информации источника, врачи провели стентирование сосудов, чтобы восстановить кровоток в сердце актрисы. В процессе данной операции в артерию устанавливается специальный стент, который расширяет суженные участки сосуда и обеспечивает нормальное движение крови.

Согласно данным Mash, обследование показало, что сердце Федосеевой-Шукшиной испытывает нехватку кислорода. Операция длилась полтора часа и, как отметил канал, прошла успешно. В настоящее время 87-летняя актриса восстанавливается в палате под наблюдением медиков.

Ранее сообщили, Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали. Дочь актрисы, Ольга, сообщила, что госпитализация ее матери была запланированной. Она уточнила, что артистка получила направление на полное обследование в поликлинике, которое продлится от трех до пяти дней. Ольга добавила, что пока нет заключения о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной.

Кроме того, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник отметила, что состояние народной артистки было тяжелым, и врачи делают все возможное для его стабилизации. Она также подтвердила, что Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за болей в сердце.