Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 463
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
MASH: народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали, проведя стентирование сосудов сердца. Операция продолжалась полтора часа и завершилась успешно. Сейчас 87-летняя актриса проходит восстановление под контролем врачей. Ранее сообщалось, что её госпитализация была плановой, но позднее стало известно, что причиной стала острая боль в сердце. Адвокат артиста подчеркнула тяжесть состояния Шукшиной и усилия медиков по его улучшению.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно прооперирована. По информации источника, врачи провели стентирование сосудов, чтобы восстановить кровоток в сердце актрисы. В процессе данной операции в артерию устанавливается специальный стент, который расширяет суженные участки сосуда и обеспечивает нормальное движение крови.

Согласно данным Mash, обследование показало, что сердце Федосеевой-Шукшиной испытывает нехватку кислорода. Операция длилась полтора часа и, как отметил канал, прошла успешно. В настоящее время 87-летняя актриса восстанавливается в палате под наблюдением медиков.

Ранее сообщили, Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали. Дочь актрисы, Ольга, сообщила, что госпитализация ее матери была запланированной. Она уточнила, что артистка получила направление на полное обследование в поликлинике, которое продлится от трех до пяти дней. Ольга добавила, что пока нет заключения о состоянии здоровья Федосеевой-Шукшиной.

Кроме того, адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник отметила, что состояние народной артистки было тяжелым, и врачи делают все возможное для его стабилизации. Она также подтвердила, что Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали из-за болей в сердце.