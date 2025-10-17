Рязань
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 18-19 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ выступит большой эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга с программой «Оркестр Поля Мориа — золотая коллекция из репертуара».

На сцене филармонии пройдет концерт — премьера нового шоу Евгении Зимы «Музыка в темноте. Время Женщин», а в арт-клубе «Площадка» — совместный концерт Grima и Morokh.

Во Дворце спорта «Олимпийский» пройдет торжественное открытие 15 сезона регионального этапа Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

ТРЦ «Марко Молл» приглашает рязанцев на интересные мероприятия семейных выходных: мастер-классы, цирковое шоу, детский танцевальный баттл, а Рязанская ВДНХ отпразднует свое 70-летие фестивалем «Вся жизнь впереди».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».