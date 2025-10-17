Из Рязанской области депортировали и выдворили очередную группу мигрантов

4 граждан стран Средней Азии, СНГ и Закавказья, ранее осудили за грабеж, кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. После отбывания наказания за преступления их выслали из страны.

3 человека подверглись административному выдворению. Двое из них нарушили правила въезда или пребывания на территории России. Еще одна гражданка страдает социально опасным заболеванием, Минздрав признал ее нахождение в РФ нежелательным.

Иностранцев сопроводили в международный аэропорт для отправки в страны гражданской принадлежности.