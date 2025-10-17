Рязань
ГРПЗ презентовал новые модели электрозарядок «ФОРА» на форуме в Москве

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

На стенде предприятия экспонировались новинки — электрозарядные станции «ФОРА» (ЭЗС) постоянного тока для электромобилей на 120 кВт, 160 кВт и 240 кВт.

«Вниманию гостей мы представили новинки — три станции, разработанные и выпущенные в 2025 году. Серийный выпуск ЭЗС на ГРПЗ начался в 2016 году. С 2018 по 2024 годы предприятием изготовлено и установлено более 270 станций постоянного и переменного тока по всей России. Они работают более чем в 30 регионах страны.

На сегодняшний день наш модельный ряд составляют восемь станций, в том числе — ультрабыстрая ЭЗС пантографного типа для зарядки электробусов. В рамках реализации инновационного для России проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ГРПЗ на постоянной основе работает над расширением модельного ряда ЭЗС», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

ЭЗС «ФОРА» мощностью 120,160, 240 кВт — зарядные станции для коммерческого и общественного пользования, предназначенные для быстрой зарядки электромобилей. Устанавливаются на автодорогах и магистралях, в городской среде, а также в логистических хабах и таксопарках.

Среди основных преимуществ — поддержка протоколов CCS2, CHAdeMO, GB/T, что обеспечивает совместимость с 95% электромобилей на рынке. Работа от -40°С до +45°С позволяет заряжать машины при экстремальных температурах с защитой от перегрева и обледенения. Кроме того, интеллектуальная система управления нагрузкой оптимизирует энергопотребление, снижая затраты на электроэнергию до 15%.

ЭЗС «ФОРА» внесены в Реестр Российской промышленной продукции Минпромторга РФ с уровнем локализации 90%.

Организаторами Международного форума «Российская энергетическая неделя» выступают Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы. Его цель — развитие многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка.