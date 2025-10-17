Госдума предложила возвращать госпошлину парам, отказавшимся от развода

В Госдуме России предложили внедрить механизм возврата госпошлины для семейных пар, которые решили отказаться от развода. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Депутат Борис Чернышов выступил с инициативой, согласно которой, если супруги достигнут соглашения и решат сохранить брак, им будет возвращена уплаченная госпошлина в размере 5000 рублей, необходимая для расторжения брака в судебном порядке. Чернышов считает, что такая мера может способствовать снижению числа разводов в стране и поддержать семьи в трудные времена. Он отметил, что возврат госпошлины станет одним из шагов наряду с другими инициативами, направленными на укрепление института семьи.

