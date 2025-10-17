Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край
Расследование смертельной аварии в Унцукульском районе Дагестана, повлекшее за собой гибель сотрудников Росгвардии, находится под личным контролем Главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает
Республика Удмуртия
В Удмуртии судом было назначено наказание бывшему менеджеру банка за разглашение тайны и содействие в присвоении выплаты семье погибшего ветерана СВО, информирует
Ростовская область
В Ростовской области любители «тихой охоты» сообщают о нашествии змей в лесах и полях, сообщает
Республика Татарстан
Утром 14 октября у входа в гимназию № 94 на улице Восстания г. Казани неизвестный в шлеме напал с ножом на женщину, провожавшую ребенка в школу. Пострадавшая — жена известного предпринимателя — госпитализирована в реанимацию. Злоумышленнику удалось скрыться на электровелосипеде, его личность пока не установлена. По информации
Волгоградская область
В Волгограде четыре отеля сети Marton, связанные с бывшим судьей Виктором Момотовым, решением Мосгорсуда будут переданы государству. Совокупная сумма изъятых активов превышает 9 млрд рублей. По версии Генпрокуратуры, контроль деятельности осуществлялся через подставных лиц, при этом в гостиницах оказывались нелегальные услуги. Как сообщает
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде задержан глава регионального отделения «Народного фронта» Андрей Жильцов. В СМИ сообщается, что он является фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время проводятся обыски и изъятие документации. В «ОНФ» задержание пока не подтвердили. Как информирует
Свердловская область
В школе № 105 Екатеринбурга после смены директора заявления об увольнении подали сразу 11 педагогов. Родители жалуются на взимание оплаты за занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также на новых преподавателей, не имеющих профильного образования. В мэрии заявляют, что учителя решили уволиться по собственному желанию, а дополнительные занятия вскоре станут бесплатными, пишет
Оренбургская область
В Оренбурге 12-летний мальчик выпал из окна девятиэтажного дома. По данным
Тюменская область
В Тюменской области столбики термометров опустятся до -10 градусов Цельсия. По данным
Омская область
Глава Кормиловского района Омской области Вячеслав Бусс может отправиться за решетку на срок до 10 лет. Обвиняемый проходит сразу по нескольким статьям — о мошенничестве, фиктивном трудоустройстве и превышении должностных полномочий, сообщает
Карелия
Водитель лесовоза стал жертвой ДТП со смертельным исходом на трассе в Карелии. По информации
Приморский край
В Приморье силовики пресекли деятельность группы преступников, занимавшейся поставками наркотических веществ в российские регионы. Из оборота изъято свыше 29 килограммов запрещенных веществ. По информации
Башкирия
В Башкирии зафиксирован резкий рост заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев 2023 года было установлено 324 случая — это в 54 раза больше, чем годом ранее. Большая часть заболевших — дети. В минувшем году в регионе от заболевания скончался непривитый ребенок. По сведениям
Краснодарский край
Комик Леша раскритиковал Парк Галицкого в Краснодаре за отсутствие силомеров. Юморист иронично отметил, что это «музей-фотозона», а не территория для отдыха, поскольку в парке отсутствуют тренажеры, измеряющие силу, сообщает
Хабаровский край
В Хабаровском крае на фестивале ко Дню народного единства приготовят 3000 литров царской ухи. Блюдо будет включать семь видов рыбы, в том числе — форель, судака и кету. Рецепт предусматривает тройной набор рыбы и водку для кристального бульона. Отведать ухи смогут все желающие. Проект получил поддержку местных производителей, которые передали организаторам сотни килограммов рыбы, информирует
Новосибирск
Компания друзей из Новосибирска выловила самую большую щуку в 18 кг, сообщает
Челябинская область
В Челябинской области впервые с начала спецоперации был объявлен режим беспилотной опасности, информирует
ХМАО
На начальницу «Барби-чиновниц» в Югре заведено уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает
Красноярский край
В Красноярске осуждены бывшие сотрудники футбольного клуба «Енисей» за получение коммерческого подкупа, информирует
Белгородская область
В Белгороде будут объявлять отбой опасности атаки БПЛА только в дневные часы, информирует
Пермский край
Пермской круизной компании придется выплатить штраф за травму пассажира, сообщает