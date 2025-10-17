Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

Расследование смертельной аварии в Унцукульском районе Дагестана, повлекшее за собой гибель сотрудников Росгвардии, находится под личным контролем Главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает newstracker.ru .

Республика Удмуртия

В Удмуртии судом было назначено наказание бывшему менеджеру банка за разглашение тайны и содействие в присвоении выплаты семье погибшего ветерана СВО, информирует udm-info.ru . В банке открыли счета на имя клиента, а доступ к ним был передан для противозаконного снятия единовременных выплат.

Ростовская область

В Ростовской области любители «тихой охоты» сообщают о нашествии змей в лесах и полях, сообщает rostovgazeta.ru. Больше всего пресмыкающихся замечено в районе хутора Калинин — грибники пишут, что здесь «змей просто тьма». Специалисты объясняют всплеск активности дождливой погодой.

Республика Татарстан

Утром 14 октября у входа в гимназию № 94 на улице Восстания г. Казани неизвестный в шлеме напал с ножом на женщину, провожавшую ребенка в школу. Пострадавшая — жена известного предпринимателя — госпитализирована в реанимацию. Злоумышленнику удалось скрыться на электровелосипеде, его личность пока не установлена. По информации inkazan.ru , следствие склоняется к версии заказного нападения.

Волгоградская область

В Волгограде четыре отеля сети Marton, связанные с бывшим судьей Виктором Момотовым, решением Мосгорсуда будут переданы государству. Совокупная сумма изъятых активов превышает 9 млрд рублей. По версии Генпрокуратуры, контроль деятельности осуществлялся через подставных лиц, при этом в гостиницах оказывались нелегальные услуги. Как сообщает novostivolgograda.ru , Момотов не признал свою вину.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде задержан глава регионального отделения «Народного фронта» Андрей Жильцов. В СМИ сообщается, что он является фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время проводятся обыски и изъятие документации. В «ОНФ» задержание пока не подтвердили. Как информирует newsnn.ru , ранее Жильцов возглавлял волонтерские инициативы и являлся членом Общественной палаты.

Свердловская область

В школе № 105 Екатеринбурга после смены директора заявления об увольнении подали сразу 11 педагогов. Родители жалуются на взимание оплаты за занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, а также на новых преподавателей, не имеющих профильного образования. В мэрии заявляют, что учителя решили уволиться по собственному желанию, а дополнительные занятия вскоре станут бесплатными, пишет tagilcity.ru .

Оренбургская область

В Оренбурге 12-летний мальчик выпал из окна девятиэтажного дома. По данным 56orb.ru , ребенок упал с высоты шестого этажа и приземлился на козырек учреждения. В результате падения школьник получил открытый перелом руки и ноги, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тюменская область

В Тюменской области столбики термометров опустятся до -10 градусов Цельсия. По данным nashgorod.ru , похолодание ожидается в ночь с 15 на 16 октября. Согласно сообщениям синоптиков, дневная температура будет колебаться в пределах 0 — +5 градусов.

Омская область

Глава Кормиловского района Омской области Вячеслав Бусс может отправиться за решетку на срок до 10 лет. Обвиняемый проходит сразу по нескольким статьям — о мошенничестве, фиктивном трудоустройстве и превышении должностных полномочий, сообщает gorod55.ru . При этом первое устройство на работу учителем физкультуры для получения права досрочной пенсии произошло еще до назначения на последний пост.

Карелия

Водитель лесовоза стал жертвой ДТП со смертельным исходом на трассе в Карелии. По информации karelinform.ru , причиной происшествия стала потеря контроля над автомобилем. Транспортное средство вылетело с дороги в кювет и перевернулось. Водитель 1972 года рождения скончался до приезда скорой помощи.

Приморский край

В Приморье силовики пресекли деятельность группы преступников, занимавшейся поставками наркотических веществ в российские регионы. Из оборота изъято свыше 29 килограммов запрещенных веществ. По информации vostokmedia.com , уголовное производство открыто в отношении двух жителей Владивостока. Их подозревают в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленники задержаны и находятся под стражей. Операция продолжается.

Башкирия

В Башкирии зафиксирован резкий рост заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев 2023 года было установлено 324 случая — это в 54 раза больше, чем годом ранее. Большая часть заболевших — дети. В минувшем году в регионе от заболевания скончался непривитый ребенок. По сведениям Mkset , напряженная ситуация сохраняется и соответствует характерному циклическому подъему заболеваемости данной инфекцией. Медики заявляют, что самой эффективной защитой от опасного недуга является вакцинация.

Краснодарский край

Комик Леша раскритиковал Парк Галицкого в Краснодаре за отсутствие силомеров. Юморист иронично отметил, что это «музей-фотозона», а не территория для отдыха, поскольку в парке отсутствуют тренажеры, измеряющие силу, сообщает kubanpress.ru . Его шутка о том, что парк создан «наоборот» — прежде всего необходимо установить силомер, а затем разбивать вокруг него парк — вызвала бурную реакцию горожан в социальных сетях.

Хабаровский край

В Хабаровском крае на фестивале ко Дню народного единства приготовят 3000 литров царской ухи. Блюдо будет включать семь видов рыбы, в том числе — форель, судака и кету. Рецепт предусматривает тройной набор рыбы и водку для кристального бульона. Отведать ухи смогут все желающие. Проект получил поддержку местных производителей, которые передали организаторам сотни килограммов рыбы, информирует transsibinfo.com.

Новосибирск

Компания друзей из Новосибирска выловила самую большую щуку в 18 кг, сообщает atas.info . Рыбаки продемонстрировали уникальный улов с ежегодной трофейной рыбалки в соцсетях. В рамках традиции трофейной рыбалки, после фотосессии щуку отпустили в водоем.

Челябинская область

В Челябинской области впервые с начала спецоперации был объявлен режим беспилотной опасности, информирует kursdela.biz . Об этом сообщает областная антитеррористическая комиссия. В случае экстренных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

ХМАО

На начальницу «Барби-чиновниц» в Югре заведено уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает muksun.fm . Дело было открыто по материалам прокурорской проверки и представлению городского прокурора.

Красноярский край

В Красноярске осуждены бывшие сотрудники футбольного клуба «Енисей» за получение коммерческого подкупа, информирует prmira.ru. Обвиняемые получили условные сроки и штрафы. Фигуранты, обратившись к представителю одной из компаний, предложили заключить рекламный контракт. По данным прокуратуры, они не были намерены размещать рекламу. Предприниматель заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.

Белгородская область

В Белгороде будут объявлять отбой опасности атаки БПЛА только в дневные часы, информирует bel.ru. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в дневное время оповещения будут поступать в штатном режиме, а с 21:00 до 9:00 сигнал звучать не будет, чтобы не беспокоить жителей.

Пермский край