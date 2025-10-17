Рязань
Чистая прибыль Росгосстраха за 9 месяцев 2025 года достигла 7,6 млрд рублей

За первые три квартала этого года Росгосстрах заработал 7,6 млрд чистой прибыли, что соответствует аналогичному ретроспективно пересчитанному показателю прошлого года (данные ОСБУ).

Выручка за этот период выросла на 9% и составила 75,1 млрд рублей. Наилучшие результаты РГС традиционно показал в классическом страховании жилья и другого имущества физических и юридических лиц, а также в личных видах, включая онкострахование. Важный вклад в финансовые итоги трех кварталов внесла и выбранная страховщиком инвестиционная стратегия.

С начала года РГС нарастил активы на 5,4% — до 134,6 млрд рублей, а собственный капитал компании увеличился на 11,9% до 71,9 млрд рублей.

С января по сентябрь этого года Росгосстрах выплатил клиентам 34,6 млрд рублей (это на 18,2% больше, чем за 9 месяцев годом ранее) по договорам страхования и перестрахования, ежедневно помогая семьям, сотрудникам компаний, владельцам бизнеса и предприятиям вернуться к привычному уровню жизни или справиться с последствиями страховых случаев.

«Сбалансированная инвестиционная политика, повышенное внимание к операционной эффективности, синергия всех наших каналов продаж в сочетании с цифровой и продуктовой трансформацией помогают нам из квартала в квартал демонстрировать стабильную динамику по прибыли и сборам, — прокомментировал финансовые итоги 9 месяцев генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев. — При этом более 7 миллионов клиентов и звание самого узнаваемого страхового бренда в стране, которое РГС вновь подтвердил в июле этого года, требуют от страховщика больше, чем быть надежным и технологичным. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал наше неравнодушие, понимание, готовность помочь, и всегда сохраняем принципы заботы, человечности и поддержки».

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 104 года назад. РГС страхует всё, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн рублей по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону. Росгосстрах. Когда важно — мы рядом. www.RGS.ru