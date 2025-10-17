Черногория заявила о намерении ввести визы для россиян

Черногория заявила о намерении ввести визы для россиян. Об этом пишет Politico.

Президент страны Яков Милатович заявил, что мера будет принята, несмотря на сильную зависимость от туризма из России. На данный момент власти стремятся отложить это решение, чтобы поддержать туристическую отрасль.

Черногория сталкивается с финансовыми трудностями из-за ограниченного доступа к фондам Евросоюза. Несмотря на это, страна продолжит работу по приведению своего визового режима в соответствие с требованиями ЕС.

На данный момент россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.