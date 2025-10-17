Более 100 водителей в Рязанской области получили штрафы за тонировку за сутки
Рейды по тонировке в регионе проводили 16 октября. В ходе мероприятий к ответственности привлекли более 100 водителей. Им назначены наказания в виде административных штрафов. Напомним, штраф за данное нарушение составляет 500 рублей.
