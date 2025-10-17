18-летний рязанец обокрал автомобиль

Отмечается, что в отдел обратился 28-летний мужчина и сообщил, что из автомобиля «ГАЗель» похитили автомагнитолу и аккумулятор. Оперативники уголовного розыска опросили местных жителей и узнали, что накануне на окраине города мужчина пытался продать с рук подержанный автомобильный аккумулятор. Полицейские выяснили, что «продавец» — 18-летний житель города Михайлова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

