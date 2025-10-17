Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 463
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
18-летний мошенник из Воронежа обманул рязанского пенсионера и получил срок
18-летний житель Воронежа получил два года колонии за мошенничество с пенсионером из Рязани, прокуратура Рязанской области. Молодой человек обманул 82-летнего мужчину и похитил у него 1 миллион 385 тысяч рублей. В мае 2025 года он работал в группе мошенников, которые звонили пенсионеру, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину передать деньги на «безопасный счёт», после чего осуждённый приехал к нему домой и забрал 100 тысяч рублей и более 15 тысяч долларов. Суд не принял оправдания осуждённого, который утверждал, что он всего лишь курьер, и признал молодого человека виновным. Ему назначили два года лишения свободы, а также обязали вернуть похищенные деньги и выплатить компенсацию за моральный вред.

18-летний житель Воронежа получил два года колонии за мошенничество с пенсионером из Рязани. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Молодой человек обманул 82-летнего мужчину и похитил у него 1 миллион 385 тысяч рублей.

В мае 2025 года он работал в группе мошенников, которые звонили пенсионеру, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину передать деньги на «безопасный счёт», после чего осуждённый приехал к нему домой и забрал 100 тысяч рублей и более 15 тысяч долларов.

Суд не принял оправдания осуждённого, который утверждал, что он всего лишь курьер, и признал молодого человека виновным. Ему назначили два года лишения свободы, а также обязали вернуть похищенные деньги и выплатить компенсацию за моральный вред.