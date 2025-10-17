18-летний мошенник из Воронежа обманул рязанского пенсионера и получил срок

18-летний житель Воронежа получил два года колонии за мошенничество с пенсионером из Рязани. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Молодой человек обманул 82-летнего мужчину и похитил у него 1 миллион 385 тысяч рублей.

В мае 2025 года он работал в группе мошенников, которые звонили пенсионеру, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили мужчину передать деньги на «безопасный счёт», после чего осуждённый приехал к нему домой и забрал 100 тысяч рублей и более 15 тысяч долларов.

Суд не принял оправдания осуждённого, который утверждал, что он всего лишь курьер, и признал молодого человека виновным. Ему назначили два года лишения свободы, а также обязали вернуть похищенные деньги и выплатить компенсацию за моральный вред.