ВТБ повысит ставки по вкладам

С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов «Прайм» и «Привилегии» — до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам — и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение — это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет „перекладываться“ после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года. Для всех вкладчиков мы предлагаем выгодные условия, которые вряд ли будут доступны уже в следующем году. Поэтому сейчас — лучший момент, чтобы зафиксировать высокий процент на комфортное для каждого время», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.

Ставка 16% годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на сроке 91 день с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада в рублях от 1,5 млн. рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги», «Пакет услуг «Прайм+". Процентные ставки в рублях при открытии на минимальную сумму от 1,5 млн. рублей в офисах Банка ВТБ, ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания с выплатой процентов в конце срока на срок 91 день: базовая процентная ставка — 15,2% годовых, надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги», «Пакет услуг «Прайм+" — 0,8% годовых, итоговая процентная ставка с учетом надбавок — 16% годовых.

ВТБ-Вклад: валюта вклада рубли и китайские юани; срок вклада определяется вкладчиком от 2 месяцев до 3 лет; опции на выбор вкладчика — без пополнения и снятия, только с пополнением, с пополнением и снятием; периодичность выплаты процентов на выбор вкладчика; минимальная сумма вклада от 10 тыс. рублей/1 тыс. китайских юаней при открытии в ВТБ-Онлайн, в устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей/5 тыс. китайских юаней при открытии в офисах Банка; в устройствах самообслуживание открытие возможно только в рублях; максимальная сумма вклада для опций с пополнением/пополнением и снятием устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса/размера неснижаемого остатка. Продление вклада не предусмотрено. При досрочном расторжении вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования».

Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО).

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Условия действительны на 16.10.2025.