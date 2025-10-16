ВС РФ ударили дронами и «Кинжалами» по газовой инфраструктуре Украины

ВС РФ ударили дронами и «Кинжалами» по газовой инфраструктуре, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщило Минобороны в своих соцсетях.

Отмечается, что удар нанесли в ночь на 16 октября в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.

ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», ударные БПЛА.

По данным Минобороны, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.