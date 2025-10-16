В Тюменской области мужчина убил знакомую за отказ в интимной близости

В Тюменской области знакомый убил 43-летнюю женщину после того, как она отказала ему в интимной близости. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Мужчина пришел к Алене в состоянии алкогольного опьянения и предложил выпить. Когда женщина отказалась, он сделал ей неуместное предложение об интиме, на что вновь получил отрицательный ответ. В ярости злоумышленник избил Алену, а затем сбросил ее тело в выгребную яму туалета.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Расследование продолжается.

Фото: Плохие новости 18+