В Татарстане в затонувшем автомобиле нашли труп

В Татарстане в затонувшем автомобиле нашли труп. Об этом 16 октября сообщает KAZANFIRST со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Малое Подберезье Кайбицкого района. Легковой автомобиль Renault оказался в реке Кубня.

Отмечается, что очевидцы вытащили транспортное средство из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов тело водителя, которым оказался 37-летний мужчина.

Причины произошедшего выясняются.

Фото KAZANFIRST предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ