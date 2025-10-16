В Татарстане в затонувшем автомобиле нашли труп
В Татарстане в затонувшем автомобиле нашли труп. Об этом 16 октября сообщает
Инцидент произошел вблизи населенного пункта Малое Подберезье Кайбицкого района. Легковой автомобиль Renault оказался в реке Кубня.
Отмечается, что очевидцы вытащили транспортное средство из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов тело водителя, которым оказался 37-летний мужчина.
Причины произошедшего выясняются.
Фото KAZANFIRST предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ