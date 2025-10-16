В Скопине сбили ребенка на пешеходном переходе

В Скопине сбили ребенка на пешеходном переходе на улице Пушкина. Об этом сообщила рязанка в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

По словам комментатора, ДТП произошло 15 октября, примерно в 17:00, недалеко от улицы Карла Маркса.

На видео видно, что ребенок начал переходить проезжую часть, машины пропускали его и других пешеходов. Потом мальчик ускорился и на него наехал микроавтобус. Водитель остановился на остановке и вышел.

Мальчик встал. Судя по видео, он не пострадал. Официальной информации не поступало.

В региональной ГАИ РЗН. Инфо рассказали, что ДТП не зарегистрировано. В Госавтоинспекцию по данному факту не обращались.