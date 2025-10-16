В Рязанской области завершился пожароопасный сезон

В лесах Рязанской области с 15 октября завершен пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

В ведомстве это связали с отсутствием действующих пожаров и наступлением устойчивой осенней дождливой погоды. С 15 октября силы и средства «Пожлеса» переведены в штатный режим работы.

Всего в Рязанской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 26 лесных возгораний общей площадью 126,45 га. Перехода огня на населенные пункты не допущено.

Инспекторы составили 66 административных протоколов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, гражданам выписали штрафы.

Напомним, пожароопасный сезон действовал с 15 марта.