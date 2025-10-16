В Рязанской области ввели карантин по бешенству
Отмечается, что на территории деревни Бельково Касимовского муниципального округа Рязанской области выявили случаи заболевания бешенством животных. Карантин ввели с 13 октября 2025 года на 60 календарных дней.
В Рязанской области ввели карантин по бешенству. Постановлеие опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
Карантин ввели с 13 октября 2025 года на 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.
Запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз невакцинированных восприимчивых животных, снятие шкур с трупов.