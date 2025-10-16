В Рязанской области мужчина поджег иномарку бывшей жены

Инцидент произошел в Новомичуринске. 48-летний местный житель облил бензином автомобиль Opel, который принадлежал его бывшей жене, и поджег. Пламя повредило два колеса и одну сторону корпуса машины. Поджигателя разыскали и задержали полицейские. Он рассказал, что решил испортить автомобиль бывшей супруги, так как был недоволен результатами раздела имущества. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

