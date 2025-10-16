В рязанской больнице № 4 появился новый флюорограф

В рязанской больнице № 4 появился новый флюорограф. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.

Флюорограф предназначен для проведения ранней диагностики бронхолегочных заболеваний. Предполагается, что ежедневно обследование смогут проходить до 50 человек.

Среди преимуществ флюорографа в минздраве назвали четкое изображение при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

В настоящее время ведется оформление технической документации. Скоро новый флюорограф будут использовать в тестовом режиме.