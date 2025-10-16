В Рязани заработало обновленное отделение ВТБ

Офис банка, открывшийся после реконструкции, расположен в микрорайоне Канищево, в активно развивающейся части города, по адресу: ул. Интернациональная, д. 18. В шаговой доступности — районная детская поликлиника, школы и детские сады. Отделение находится вблизи остановки общественного транспорта, есть парковка. График работы: будние дни с 9:00 до 19:00 без перерывов, суббота — с 10:00 до 15:00.

Здесь можно оформить кредитные продукты, открыть вклад, получить дебетовую или кредитную карту. Сотрудники предоставляют консультации по всем финансовым вопросам, помогают подключить мобильный банк и цифровые сервисы. Интерьер отделения соответствует новому формату офисов ВТБ: вместо рабочих мест со стойками и перегородками — стильные, комфортные зоны с мягкой мебелью, а сотрудники используют ноутбуки для оперативного обслуживания посетителей. Для самостоятельных операций с наличными круглосуточно доступны два банкомата.

«Мы последовательно увеличиваем количество точек присутствия в регионе и модернизируем существующие, потому что спрос на банковские услуги растет. За последнее время отделения ВТБ появились не только в областном центре, но и в Ряжске, Сасово, Касимове. Наша задача — сделать финансовые услуги доступными для каждого жителя области, как онлайн, так и в обычном формате. Параллельно банк расширяет выездное обслуживание: курьерские услуги уже доступны для 83% жителей области, а к концу года показатель достигнет 90%", — рассказала управляющий банка ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама