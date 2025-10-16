В Рязани в районе Мясокомбината произошло ДТП с общественным транспортом

По информации очевидцев, авария случилась на улице Грибоедова, напротив дома № 8. Там столкнулись автобус и легковушка. Причины происшествия неизвестны. По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке затруднено.