В Рязани в районе Мясокомбината произошло ДТП с общественным транспортом
По информации очевидцев, авария случилась на улице Грибоедова, напротив дома № 8. Там столкнулись автобус и легковушка. Причины происшествия неизвестны. По данным сервиса «Яндекс. Карты» движение на участке затруднено.
