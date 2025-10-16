Рязань
В Рязани стартовала II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»
Центр развития креативных индустрий вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области. Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 10 октября по 3 ноября.

Премия проводится в целях создания экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. А лауреатам будет присвоен статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.

К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеров, создателей компьютерных игр, детских игрушек, писателей, дизайнеров, художников, музыкантов. Всего определено 15 тематических номинаций:

  1. Инновации в традициях;
  2. Архитектура и урбанистика;
  3. Народное творчество;
  4. Исполнительское искусство;
  5. Дизайн — от идеи до воплощения;
  6. Цифровые инновации;
  7. Развлекательный региональный проект;
  8. Изобразительное искусство;
  9. Креативный медиапроект;
  10. Говорим и показываем;
  11. Модное наследие;
  12. «Кинодебют: взгляд на регион»;
  13. «Издательское дело»;
  14. «Гастрономический проект»;
  15. «Креативная библиотека».

После знакомства оргкомитета с поданными проектами, работы будут направлены на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, СМИ.

Подведение итогов Премии, вручение наград и присвоение званий Амбассадоров креативных индустрий состоится в Рязани 27 ноября.

Возрастное ограничение 18+.