В Рязани стартовала II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»
Премия проводится в целях создания экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. А лауреатам будет присвоен статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.
Центр развития креативных индустрий вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области. Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 10 октября по 3 ноября.
К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеров, создателей компьютерных игр, детских игрушек, писателей, дизайнеров, художников, музыкантов. Всего определено 15 тематических номинаций:
Инновации в традициях;
Архитектура и урбанистика;
Народное творчество;
Исполнительское искусство;
Дизайн — от идеи до воплощения;
Цифровые инновации;
Развлекательный региональный проект;
Изобразительное искусство;
Креативный медиапроект;
Говорим и показываем;
Модное наследие;
«Кинодебют: взгляд на регион»;
«Издательское дело»;
«Гастрономический проект»;
«Креативная библиотека».
После знакомства оргкомитета с поданными проектами, работы будут направлены на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, СМИ.
Подведение итогов Премии, вручение наград и присвоение званий Амбассадоров креативных индустрий состоится в Рязани 27 ноября.
Возрастное ограничение 18+.
