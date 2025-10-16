В Рязани стартовала II региональная акция «Премия в сфере креативных индустрий»

Премия проводится в целях создания экосистемы, которая объединит таланты людей, их идеи, поможет наладить и укрепить связи, а также реализовать амбициозные проекты. А лауреатам будет присвоен статус Амбассадора креативных индустрий Рязанской области.

Центр развития креативных индустрий вновь принимает заявки на участие в Премии за вклад в развитие творческих индустрий Рязанской области . Физические и юридические лица, а также самозанятые граждане, чья деятельность направлена на развитие креативного сектора экономики в регионе, могут представить свои проекты в период с 10 октября по 3 ноября.

К участию приглашаются представители творческих сообществ, специалисты сфер декоративно-прикладного искусства, гастрономии, медиа, ИТ, СМИ, образования в креативных индустриях, сферы развлечений, а также модельеров, создателей компьютерных игр, детских игрушек, писателей, дизайнеров, художников, музыкантов. Всего определено 15 тематических номинаций:

Инновации в традициях; Архитектура и урбанистика; Народное творчество; Исполнительское искусство; Дизайн — от идеи до воплощения; Цифровые инновации; Развлекательный региональный проект; Изобразительное искусство; Креативный медиапроект; Говорим и показываем; Модное наследие; «Кинодебют: взгляд на регион»; «Издательское дело»; «Гастрономический проект»; «Креативная библиотека».

После знакомства оргкомитета с поданными проектами, работы будут направлены на оценку экспертному сообществу, в состав которого входят представители федеральных и региональных профильных ведомств, бизнеса, СМИ.

Подведение итогов Премии , вручение наград и присвоение званий Амбассадоров креативных индустрий состоится в Рязани 27 ноября.

Возрастное ограничение 18+.