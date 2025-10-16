В Рязани сбили подростка на пешеходном переходе
Авария случилась в среду, 15 октября, вблизи дома № 82/33 по улице Ленинского комсомола. 41-летний рязанец на «ВАЗ-21112» наехал на пешехода — 17-ти летнюю местную жительницу, по предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушку госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.