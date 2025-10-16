В Рязани произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 16 октября на улице Крупской. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения. Официально информация не комментировали. Подробности уточняются.
