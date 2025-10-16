В Рязани отключили электричество на пяти улицах
В Рязани 16 октября отключили электричество на пяти улицах. Об этом РЗН. Инфо рассказали в городских электросетях.
Света нет по следующим улицам:
- Западная;
- Бахмачеевская;
- Советская;
- Мервинская;
- Библиотечная.
Ремонтные работы ведутся на трансформаторной подстанции, их закончат до 19 часов.