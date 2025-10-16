В Рязани на улице Великанова мужчина подрался со школьником

Инцидент случился недалеко от школы № 47. По информации портала, пьяный 28-летний молодой человек напал на 13-летнего подростка. За юношу вступилась группа прохожих, они разняли потасовку и нанесли несколько ударов обидчику. Судя по кадрам, у одного из прохожих в руках была лопата. Причины и итоги происшествия неизвестны.

В Рязани на улице Великанова мужчина подрался со школьником. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».

Инцидент случился недалеко от школы № 47. По информации портала, пьяный 28-летний молодой человек напал на 13-летнего подростка.

За юношу вступилась группа прохожих, они разняли потасовку и нанесли несколько ударов обидчику. Судя по кадрам, у одного из прохожих в руках была лопата.

Причины и итоги происшествия неизвестны.