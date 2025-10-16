Рязань
Итоги года
Публикации
В России у нетрезвых водителей будут изымать машины в пользу государства
В России у нетрезвых водителей будут изымать машины в пользу государства. Об этом пишет РИА Новости.

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело гражданина, который был дважды задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения. В первый раз он получил административное наказание, а во второй — против него возбудили уголовное дело. В результате мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ, на два года лишили водительских прав и конфисковали автомобиль Mercedes-Benz CLA 200.

Водитель обратился в кассационный суд, чтобы вернуть свое транспортное средство, но результат не был достигнут.

Суд указал, что конфискация автомобиля возможна в случае, если лицо, находящееся в состоянии опьянения, уже подвергалось административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования. Применение этой нормы не зависит от материального положения осужденного. Важно лишь наличие двух условий: транспортное средство должно принадлежать осужденному, и оно должно быть использовано им при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.